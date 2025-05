Donazione degli organi, il Comune lancia una campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza

TERMOLI. Recenti drammi personali sfociati in gesti di rara umanità, con la donazione degli organi da parte dei familiari di due persone che hanno perso la vita improvvisamente, hanno riproposto questo tema all’attenzione pubblica.

Cintestualmente, anche se già programmata, il Comune di TermolI ha avviato una nuova campagna di sensibilizzazione per favorire la dichiarazione di donazione degli organi. L’iniziativa, inserita nel Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027, si propone di informare i cittadini sull’importanza di esprimere la propria volontà, contribuendo così a salvare vite umane attraverso il sistema di trapianti.

La donazione di organi e tessuti è regolamentata in Italia dalla legge n. 91 del 1° aprile 1999, che disciplina il prelievo e il trapianto, e dalla direttiva europea 2010/53, che stabilisce norme comuni per garantire qualità e sicurezza nella procedura di donazione. La normativa prevede che ogni cittadino possa esprimere la propria volontà in merito alla donazione e introduce il principio del “silenzio-assenso”, secondo cui, in assenza di una dichiarazione contraria, il prelievo può essere effettuato. Tuttavia, la conoscenza di questo principio e delle modalità di manifestazione della volontà non è sempre diffusa in modo capillare, ed è per questo che il Comune ha deciso di intervenire con una serie di iniziative informative.

Le iniziative della campagna

La campagna prevede diverse azioni di comunicazione mirate a coinvolgere la cittadinanza e a favorire una maggiore consapevolezza sul tema. Il Comune realizzerà una locandina informativa, disponibile sia in formato cartaceo, attraverso manifesti affissi in punti strategici della città, sia online tramite il sito istituzionale e altri canali web. L’obiettivo è garantire una divulgazione efficace del messaggio e raggiungere il maggior numero possibile di cittadini.

Un altro aspetto fondamentale della campagna è la collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nel settore della donazione di organi. Queste organizzazioni svolgeranno un ruolo cruciale nel sensibilizzare la comunità, offrendo supporto informativo e favorendo il dialogo tra le istituzioni e i cittadini interessati a dichiarare la propria volontà.

Oltre alla diffusione dei materiali informativi, il Comune prevede momenti di interazione diretta con gli utenti destinatari della campagna, in modo da chiarire eventuali dubbi e fornire tutte le indicazioni utili per chi desidera formalizzare la propria scelta di donare gli organi. Il personale dei Servizi Demografici sarà coinvolto attivamente nella promozione dell’iniziativa, mettendo a disposizione competenze e risorse per facilitare il processo di sensibilizzazione.

Un impegno senza costi per l’amministrazione

Un aspetto significativo di questo progetto è che non comporterà oneri finanziari per l’amministrazione comunale, poiché realizzato interamente con risorse interne. La progettazione grafica della locandina è stata curata dagli uffici competenti, mentre il coordinamento generale è affidato a Luisa Turdò, nominata responsabile della segreteria di comunicazione e coordinamento. Il dirigente del Settore Affari Generali, Massimo Albanese, è invece il referente del procedimento.

L’importanza della donazione di organi

La donazione di organi è un gesto di straordinaria solidarietà che permette di salvare la vita di persone in attesa di trapianto. Ogni anno, migliaia di pazienti sperano di ricevere un organo compatibile che possa migliorare la loro qualità di vita o addirittura garantire loro una nuova possibilità di vivere. La diffusione delle informazioni e la sensibilizzazione della popolazione sono fondamentali per aumentare il numero di donatori e migliorare l’efficienza del sistema dei trapianti in Italia.

Attraverso questa iniziativa, il Comune di Termoli ribadisce il proprio impegno nel promuovere la cultura della donazione, nella speranza che una maggiore conoscenza delle modalità di adesione possa incentivare sempre più cittadini a compiere questo gesto di generosità.