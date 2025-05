Dramma a Petacciato, addio a Marialina Zucaro

PETACCIATO. Domenica drammatica, oggi, a Petacciato. La comunità perde una professionista di valore e docente, una persona impegnata pubblicamente, come l’architetto Marialina Zucaro. Aveva compiuto da poco i 65 anni, sempre con spirito fiero conduceva le sue battaglie politiche, con incarichi elettivi alla Provincia e al comune di Petacciato, oltre che in ambito partitico.

Marialina è stata trovata senza vita nella sua abitazione, dove si è recato anche il sindaco, Antonio Di Pardo.

A dare l’allarme sono stati i familiari, poiché non rispondeva più da alcune ore e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Purtroppo, un medico del posto, sopraggiunto non ha potuto che constatarne l’avvenuto decesso, ora si attende la disposizione della Procura, che farà eseguire l’ispezione cadaverica dal medico legale.

Tanti i cittadini che si sono portati nei pressi, sgomenti per l’accaduto. Marialina l’avevamo incontrata non molto tempo fa, all’incontro promosso dal Pd all’auditorium di via Elba, e come sempre abbiamo dialogato simpaticamente, salutandoci. Un sentimento di vera tristezza per questa scomparsa prematura, di una persona che ha sempre messo al centro l’interesse della collettività, anche promuovendo comitati.

Porgiamo il nostro sentito cordoglio alla famiglia.

Emanuele Bracone