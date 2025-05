Entro settembre 200 uscite volontarie alla Stellantis

TERMOLI. In data odierna si sono incontrate le Segreterie territoriali di Fim-Uilm-Fismic-UglM e Aqcf-r e la direzione aziendale ed il comitato esecutivo dí stabilimento.

È stata sottoscritta la preintesa sull’accordo per 200 uscite volontarie con e senza requisiti pensionistici da concludersi entro il 30 settembre 2025.

Ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) il cui rapporto di lavoro sarà risolto da parte aziendale, che non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico nell’arco dei 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, l’Azienda erogherà un incentivo secondo il seguente schema:

55 anni e oltre, 33 mensilità + 30.000,00 lordi.

tra 50 e 54 anni, 30 mensilità + 30.000,00 lordi.

tra 45 e 49 anni, 24 mensilità + 30.000,00 lordi.

tra 40 e 44 anni, 18 mensilità + 20.000,00 lordi.

tra 35 e 39 anni, 12 mensilità + 20.000,00 lordi.

Più transazione novativa di 650€.

Per i dipendenti che nell’arco di 48 mesi maturano i requisiti per un trattamento pensionistico invece la forma di incentivo all’esodo cambia secondo le seguenti modalità;

per il lavoratore che nell’arco di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro maturi i requisiti per la pensione, l’Azienda erogherà, per il periodo di permanenza in NASPI, un importo lordo a titolo di incentivazione

che, sommato al valore delle mensilità di NASPI spettanti, garantisca un valore

economico pari al 90% della retribuzione lorda del dipendente interessato.

Qualora il dipendente, per maturare i requisiti per il raggiungimento di un trattamento pensionistico, necessiti di ulteriori periodi di contribuzione, per un massimo di ulteriori 24 mesi oltre al periodo massimo di erogazione del trattamento di NASPI, l’Azienda, in aggiunta erogherà a titolo di incentivazione all’esodo, per il biennio, o frazione di esso, successivo alla cessazione del trattamento NASPI un importo lordo pari al 70% della retribuzione lorda del dipendente interessato nonché un’ulteriore somma lorda equivalente alla valorizzazione degli importi dovuti a titolo di contributi.

Si precisa che a partire dai 55 anni di età il lavoratore interessato alle uscite dovrà presentare estratto conto contributivo certificato.

Intervenuta anche la Uilm: «Nella mattinata di oggi si è tenuto l’incontro tra le organizzazioni sindacali territoriali e la Direzione di Stellantis Termoli. Al termine del confronto è stato sottoscritto un accordo che prevede, nelle prossime settimane, l’avvio di un percorso di uscite volontarie per 200 lavoratori a partire dalle prossime settimane e da concludersi entro il 30 settembre 2025

Si tratta di una misura che, da un lato, accompagna i lavoratori vicini alla pensione verso un’uscita più serena e, dall’altro, può rappresentare un’opportunità per chi, in questo momento di forte incertezza, sceglie di lasciare l’azienda. Una scelta non facile, ma inserita in un contesto ancora complesso, segnato dal ricorso alla cassa integrazione e da una transizione industriale ancora tutta da definire.

Nelle prossime settimane terminerà la produzione del motore Fire, mentre il nuovo cambio arriverà solo nel corso del prossimo anno. Siamo quindi dentro una fase delicata, in cui è necessario ribadire con forza che il settore dell’Automotive ha bisogno di politiche industriali vere, lungimiranti, e di un’azione europea decisa a sostegno di un comparto strategico.

Senza interventi tempestivi e concreti, il rischio è quello di un ulteriore ridimensionamento industriale, con pesanti ripercussioni occupazionali non solo per Termoli, ma per l’intero Paese».