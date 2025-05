Estate Termolese 2025: spettacoli, grandi artisti e oltre 100 eventi per una stagione indimenticabile

TERMOLI. Altri nomi di grido, oltre quelli già noti da settimane, caratterizzeranno l’estate termolese, che si preannuncia ricchissima.

Termoli si prepara a vivere un’estate straordinaria con la 67^ edizione dell’Estate Termolese, un cartellone ricco di appuntamenti che trasformeranno la città in un vero centro culturale e di intrattenimento. Dal mese di maggio fino a settembre, il programma offrirà oltre 100 eventi tra concerti, festival, arte, cinema, cultura e tradizioni, coinvolgendo residenti e turisti in un’esperienza vibrante e dinamica.

Uno dei punti di forza dell’edizione 2025 è la presenza di nomi di grande spessore nel panorama musicale e teatrale. A Termoli arriveranno artisti del calibro di Le Vibrazioni, Alessandra Amoroso, Enrico Brignano, Earth, Wind & Fire e i leggendari Kool & The Gang, che regaleranno alla città una delle loro rare esibizioni italiane.

Non mancheranno momenti dedicati alla cultura e alla tradizione: il Termoli Comics & Games, il Confluenze Festival, il Termoli Jazz Festival e il 40° Festival Internazionale del Folklore offriranno spettacoli unici e interattivi. Tra gli eventi più attesi spiccano anche l’Alta Marea Film Festival e la suggestiva celebrazione dell’incendio del Castello a Ferragosto. Ci sarà anche Povia, che canterà alla festa di Santa Maria degli Angeli.

Il sindaco Nicola Balice ha espresso entusiasmo per il programma messo a punto dall’amministrazione: “Abbiamo costruito questa stagione con impegno e passione, con l’obiettivo di rafforzare la vocazione turistica di Termoli, rendendola un punto di riferimento per il divertimento e la cultura.”

L’estate 2025 promette di essere indimenticabile per la città e per tutti coloro che parteciperanno agli eventi. Con una programmazione così variegata e coinvolgente, Termoli si conferma ancora una volta una destinazione perfetta per trascorrere la stagione estiva all’insegna dello spettacolo e della tradizione.