TERMOLI. Fumata nera a San Pietro, nella prima votazione del Conclave, alle 21 circa, per l’elezione del successore di Papa Francesco. Il ritardo di circa due ore rispetto alle 19, che era stata indicata come ora per conoscere l’esito dello scrutinio vaticano aveva alimentato molta attesa, ma alla fine tutto da pronostico. Per conoscere il successore di Bergoglio occorrerà altro tempo, impossibile, dunque, centrare il quorum degli 89 voti sui 133 porporati chiamati a scegliere il Pontefice.