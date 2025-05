Giornata delle Ostetriche, Biondelli: ogni nascita accompagnata insieme momento unico e irripetibile

TERMOLI. In occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, oggi, lunedì 5 maggio, dalle ore 9.30, appuntamento al Porto Turistico di Termoli. Una mattinata dedicata agli aspetti fondamentali del parto, dal travaglio alla nascita: un percorso straordinario dove un ruolo determinante viene svolto dall’ostetrica, che accompagna la donna nello straordinario viaggio della vita. All’incontro non mancherà il responsabile del reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo di Termoli, Vincenzo Biondelli, che racconterà quanto si sta facendo per il servizio in ospedale e quanto ancora verrà promosso per rendere sempre più una eccellenza il punto nascita della cittadina adriatica. L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito.

Un momento di confronto e crescita per celebrare una professione che, con dedizione e competenza, accompagna le donne nel percorso più importante della loro vita. In merito, è intervenuto il primario Biondelli: «In occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, sento il dovere, prima ancora che il piacere, di rivolgere alle ostetriche del mio reparto un sentito ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno con passione e dedizione. Il lavoro delle ostetriche è molto più di una professione: è una missione fatta di ascolto, competenza, presenza e umanità.

Ogni nascita che accompagniamo insieme è un momento unico e irripetibile, e la capacità di questa figura professionale di esserci sempre – con discrezione, forza e sensibilità – fa la differenza nella sicurezza e nella serenità del percorso nascita. Per celebrare la giornata internazionale dedicata alle ostetriche il tema scelto quest’anno “Midwives: Critical in Every Crisis”, ci ricorda con forza il valore insostituibile del loro ruolo, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità e complessità. Anche nelle situazioni più difficili, la professionalità delle ostetriche rappresenta un punto fermo per le donne, i neonati e le famiglie. La loro presenza è un atto quotidiano di cura che protegge la salute, la dignità e i diritti fondamentali. Per questo è importante oggi più che mai, che il lavoro delle ostetriche sia riconosciuto, valorizzato e sostenuto in ogni ambito, affinché possano continuare a offrire il loro contributo con il giusto riconoscimento della loro specifica competenza. La mia sincera ammirazione va, quindi, a tutte le Ostetriche della Uoc di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, per l’instancabile dedizione con la quale operano e per il senso di squadra che rendono il nostro reparto un luogo in cui la professionalità si intreccia ogni giorno con l’umanità.

Chiudo ringraziando una per tutte loro e rivolgendo, quindi, un pensiero speciale ad una persona che incarna appieno i valori che si celebrano in questa giornata, Maria Grazia Buongiorno, una collega che ha accompagnato tutto il mio percorso professionale e che, anche oggi, seppur in una forma diversa, continua a essere una presenza significativa per me, per le colleghe e per le mamme. A tutte le ostetriche auguro una giornata di meritato riconoscimento. Grazie per quello che siete e per tutto ciò che fate. Con stima e affetto, il primario Uoc Ostetricia e Ginecologia Ospedale San Timoteo di Termoli».