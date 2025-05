Giornata internazionale delle Ostetriche: quando funziona “come si deve” la catena della vita

TERMOLI. L’empatia come strumento psicologico fondamentale per intrecciare quel rapporto attraverso cui trasfondere sicurezza e conforto a donne in procinto di partorire, in travaglio o proprio all’atto della nascita. Sono le ostetriche, figure cardine nei reparti degli ospedali che la vita la fanno fiorire.

A loro è dedicata la Giornata internazionale delle Ostetriche, che a Termoli è stata celebrata al porto turistico “Marina di San Pietro”, dove l’imponente squadra, con al seguito anche il primario Vincenzo Biondelli, con gli altri ginecologi del San Timoteo, ha incontrato oltre che la stampa, soprattutto decine di mamme, accorse nel confronto-dialogo, in una fase importante come quella che tutte attraversano.

L’atto fondamentale per la salvaguardia della nostra specie, non dimentichiamolo, in tempi di carestia – quasi – demografica.

Una location prettamente primaverile, maggiolina, appunto, per rilassarsi e affrontare meglio le fasi di fine gravidanza, ma c’erano anche future mamme con ancora alcuni mesi di attesa.

Foto di gruppo ristrette ed estese, saluti e interventi per dare conto della professione e delle sue peculiarità, anche alla presenza della presidente del comitato Molisanità L113, Cinzia Ferrante, che dal luglio 2019 ha animato assieme agli altri tre moschettieri la battaglia per la salvezza del Punto nascita di Termoli.

A seguire i lavori Laura Venittelli e Andrea Montesanto, in un ambito prettamente ‘civile’, come il contesto odierno, con stand di carattere professionale a fare da corredo; incontro che si è concluso col momento conviviale, in un’atmosfera che narra la mission ostetrica: rasserenare nella gioia di procreare. Momento seguito in diretta Facebook da Termolionline.

L’edizione 2025 a livello mondiale e ripresa ovviamente anche in Italia, riguarda “Ostetriche: fondamentali in ogni crisi”: è questo lo slogan scelto dall’International Confederation of Midwives (Icm per la Giornata Internazionale dell’Ostetrica (IDM) 2025. “In questi anni, il mondo sta affrontando un aumento esponenziale di crisi umanitarie causate da catastrofi naturali, cambiamenti climatici, pandemie e conflitti provocati dall’uomo”, commenta la Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (Fnopo), Silvia Vaccari. In tutte queste situazioni le donne, le ragazze e bambini/e sono maggiormente vulnerabili alla violenza sessuale e di genere, atti che possono condurre a gravidanze indesiderate, ma anche a matrimoni precoci e forzati. “In tali contesti, le Ostetriche/i sono in grado di fornire fino al 90% dei servizi di salute sessuale, riproduttiva, materna, neonatale e adolescenziale. Tuttavia, nonostante la loro comprovata preparazione e competenza professionale, le Ostetriche/i, spesso, non sono incluse nei piani di gestione delle crisi umanitarie”, sottolinea la presidente Vaccari.

Emanuele Bracone