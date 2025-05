“Habemus Papam”: l’annuncio arriva durante la processione

GUGLIONESI. Un pellegrinaggio sulle orme di San Nicola si è trasformato in un evento storico e spiritualmente toccante per i fedeli di Guglionesi. Mentre i pellegrini rientravano da Bari, dove avevano partecipato alla tradizionale devozione al santo, è giunta la notizia dell’elezione del nuovo pontefice Leone XIV.

L’annuncio è arrivato attraverso le radio e i telefoni proprio mentre i pellegrini partecipavano alla processione di rientro, che accompagna la statua di San Nicola verso la chiesa a lui dedicata. Un momento di grande suggestione che ha assunto un valore quasi simbolico.

«Abbiamo ascoltato l’Habemus Papam durante la processione, proprio nel tratto centrale di Castellara, mentre salivamo verso la chiesa-racconta il parroco don Stefano Chimisso– è stato davvero emozionante».

Ma l’evento più emozionante è avvenuto proprio all’arrivo davanti alla chiesa. Tradizionalmente è il parroco a impartire la benedizione ai pellegrini e alla cittadinanza, ma questa volta è stato il nuovo Papa a farlo. Proprio in quel momento, infatti, è iniziato il suo primo messaggio da Pontefice.

Don Stefano, in un gesto tanto semplice quanto potente, ha collegato il telefono agli altoparlanti usati per la processione. Così, le parole di saluto di Leone XIV e la sua prima benedizione “Urbi et Orbi” sono risuonate tra le vie del paese e davanti alla chiesa, in un silenzio carico di emozione e spiritualità.

«È stato come se la storia fosse entrata nel nostro pellegrinaggio», ha commentato un pellegrino.

«Siamo partiti per venerare San Nicola e siamo tornati con l’annuncio di un nuovo Papa. E lo abbiamo ascoltato tutti insieme, lì, sul sagrato della nostra chiesa».

La comunità ha vissuto così un momento di comunione profonda, segnato da preghiere, commozione e lacrime di gioia. Un episodio che resterà impresso nella memoria collettiva, legando per sempre l’elezione di Leone XIV al ritorno da un pellegrinaggio vissuto con fede sincera e cuore aperto.

Alberta Zulli