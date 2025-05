I Giovani fanno ricorso a San Martino, il carro biancoceleste presenta un esposto alla Procura

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nel giorno della vittoria giallorossa dei Giovanotti, a Ururi, l’associazione Carro dei Giovani comunica che, «In data odierna, ha depositato ricorso al sindaco del comune di San Martino in Pensilis, in qualità di Giudice Unico, avverso il verdetto che decreta la vittoria al Carro dei Giovanotti della Carrese 2025. Inoltre, ha presentato denuncia alla competente Procura della Repubblica nei confronti di chiunque si sia reso responsabile del reato, procedibile d’ufficio, previsto e punito dall’articolo 544 ter c.p.

Le motivazioni del ricorso e della denuncia si basano sulla piena prova dell’utilizzo, da parte del Carro dei Giovanotti, di un pungolo con innesco elettrico durante la gara.

Il suddetto pungolo, quale corpo del reato, è già stato messo a disposizione degli organi inquirenti per il conseguente ed obbligatorio sequestro».