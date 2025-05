Impresa del Termoli calcio: espugna Recanati 2-1 e conquista sul campo la salvezza diretta in Serie D

TERMOLI. Impresa del Termoli calcio: espugna Recanati 2-1 e conquista sul campo la salvezza diretta.

La partita della vita per il Termoli: contro il Recanati serve solo la vittoria per conquistare la salvezza.

Il Termoli parte subito a razzo e, alla prima azione dopo pochi minuti, colpisce con Della Pietra: la squadra di mister Carnevale non poteva iniziare meglio.



L’inizio è tutto di marca giallorossa, e la gara si mette subito bene per i termolesi, che al 23′ hanno un’altra buona opportunità, ma i recanatesi si rifugiano in calcio d’angolo.

Numerosa la rappresentanza dei tifosi termolesi sugli spalti, pronti a sostenere i propri beniamini fino all’ultimo minuto.

Al 32′, calcio d’angolo per i locali: la difesa del Termoli si fa trovare attenta e, finora, sta controllando agevolmente la partita. Superato il primo tempo in scioltezza per il Termoli, ma la strada per la salvezza è ancora lunga.

Riparte a razzo anche all’inizio della ripresa il Termoli, e subito Della Pietra propizia il raddoppio, mettendo Cancello in condizione di finalizzare il raddoppio.

La Recanatese prova a reagire e sfiora il palo alla sinistra di Corci, ma i giallorossi non si fanno intimorire.

Intorno al 20’, il Termoli ha altre due grosse occasioni per chiudere definitivamente la partita. Anche in questo secondo tempo, la squadra di Carnevale sta controllando agevolmente il gioco, tenendo a distanza ogni tentativo dei marchigiani.

La Recanatese accorcia le distanze al 24′ con Alfieri, ma alla fine il triplice fischio sancisce la vittoria e la salvezza: 2-1 e ci vediamo l’anno prossimo in serie D.

Michele Trombetta