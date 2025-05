Incentivi per le ‘fuoriuscite’ dei dipendenti in arrivo allo stabilimento Stellantis di Termoli

TERMOLI. Incentivi su base volontaria per assottigliare il personale di circa 200 dipendenti, che sarebbero accompagnati all’uscita, anche se i numeri non sono ancora certi. E’ quanto avverrebbe nei prossimi giorni allo stabilimento Stellantis, a Termoli.

Inoltre, sul progetto della Gigafactory si potrebbe assistere a un ulteriore rinvio della scelta sul piano industriale di Acc, verso fine anno.

Si parla, come già avvenuto in altri periodi trascorsi, di uno scivolo per i dipendenti che si trovano a pochi anni dalla pensione, si offre un pacchetto economico che può facilitare il passaggio alla fase successiva della loro vita professionale.

Il meccanismo è piuttosto semplice: chi ha i requisiti per accedere alla pensione entro un periodo di tempo prestabilito può beneficiare di una serie di incentivi, strutturati in modo da garantire una sicurezza economica durante il periodo di transizione. L’ammontare del beneficio dipende dall’età del dipendente e si compone di mensilità aggiuntive di stipendio e di un importo fisso, destinato a offrire ulteriore stabilità finanziaria.