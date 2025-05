Interruzione di gravidanza: «Accanto alle donne del basso Molise»

TERMOLI. In Molise, il Servizio di Interruzione Volontaria di Gravidanza (Ivg) viene gestito dall’Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale (Uosvd) Procreazione Responsabile, Contraccezione e Malattie Sessualmente Trasmesse – Centro Unico Regionale di Campobasso, diretta dal dott. Saverio Flocco.

Facendo seguito alle raccomandazioni dell’Oms sull’aborto — secondo cui occorre eliminare le barriere all’accesso e attuare precise modalità organizzative per proteggere l’assistenza dagli effetti dell’obiezione di coscienza — e alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha concluso un progetto ministeriale per ampliare l’accesso al servizio, oggi è possibile erogare l’IVG anche presso l’Uoc di Ostetricia e Ginecologia di Termoli.

Ciò è stato reso possibile grazie all’impegno e alla disponibilità del dottor Saverio Flocco e del dottor Vincenzo Biondelli, nuovo direttore del Dipartimento Materno Infantile, che hanno recepito tali indicazioni offrendo alle donne del Basso Molise la possibilità di esercitare un diritto fondamentale, senza dover raggiungere il capoluogo regionale.

Il servizio diventa anche un punto di riferimento per la contraccezione e ha come obiettivo primario la prevenzione, attraverso l’educazione sessuale, soprattutto tra le ragazze minorenni, tra le quali si registra una tendenza all’aumento delle IVG.

I locali adibiti al servizio sono situati in un’area adiacente e separata dal Reparto, accessibile solo tramite prenotazione al numero unico regionale 0874 409541 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 14:00).

Considerato che il Ministero della Salute ha emanato le nuove Linee di indirizzo sull’IVG farmacologica, l’Asrem, sulla base del parere tecnico dell’Iss, ha aggiornato i profili assistenziali per le donne che richiedono l’interruzione. Il Dpcm del 29 novembre 2001, che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), prevede infatti la possibilità di erogare in regime ambulatoriale prestazioni prima riservate al ricovero, nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza. Questo grazie all’impiego del metodo farmacologico, considerato più sicuro rispetto a quello chirurgico.

Dai dati diffusi il 3 aprile 2025 dall’Istituto Superiore di Sanità sugli interventi per migliorare qualità, prevenzione e appropriatezza delle procedure IVG, la Regione Molise, attraverso la Uosvd diretta dal dottor Saverio Flocco, risulta prima in Italia per percentuale di IVG farmacologiche effettuate (81,2%), ben oltre la media nazionale (poco sopra il 50%). Un risultato che conferma l’appropriatezza delle procedure adottate.

L’Unità Operativa punta ora a consolidare l’erogazione in regime ambulatoriale, mentre il Reparto di Ostetricia e Ginecologia di Termoli si arricchisce di un servizio essenziale per la salute femminile.