Isola ecologica e zona stazione, residenti dal sindaco

TERMOLI. Ce ne siamo occupati a più riprese, parliamo dell’isola ecologica che sorge in via XX Settembre, alla fine della strada che confluisce nella zona della stazione.

A prendere ora l’iniziativa è stato uno dei condomini del cosiddetto “Palazzo Crema”, che ha fissato per il prossimo 12 giugno – alle ore 17:30 – un incontro con il sindaco per discutere una serie di problematiche che affliggono il quartiere.

Una discarica in un luogo simbolico

Secondo i residenti, l’isola ecologica rappresenta un problema estetico e funzionale: posizionata in un punto di alto passaggio, crea disagio per chi abita nella zona e per i numerosi turisti e pendolari che arrivano in treno. L’obiettivo del confronto con il sindaco è fermare l’apertura e proporre una soluzione alternativa che possa valorizzare l’area.

Un quartiere in difficoltà

Oltre alla questione dell’isola ecologica, l’incontro sarà anche l’occasione per discutere altre criticità del quartiere, tra cui:

Incuria generale : mancanza di manutenzione e abbandono delle infrastrutture.

: mancanza di manutenzione e abbandono delle infrastrutture. Marciapiedi dissestati : pavimentazione trascurata e pericolosa per i pedoni.

: pavimentazione trascurata e pericolosa per i pedoni. Cestini dell’immondizia mancanti : insufficiente gestione della raccolta rifiuti.

: insufficiente gestione della raccolta rifiuti. Strade piene di buche : necessità urgente di interventi di asfaltatura.

: necessità urgente di interventi di asfaltatura. Carenza di parcheggi condominiali: disagi per i residenti privi di spazi adeguati.

Un appello alla comunità

Per garantire un’ampia partecipazione alla causa, è stato affisso un avviso in bacheca, permettendo a tutti gli interessati di aderire. La speranza è quella di raccogliere il maggior numero di persone possibile, affinché la voce dei cittadini possa essere ascoltata e le istituzioni si impegnino a trovare una soluzione concreta.

L’incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per migliorare la qualità della vita del quartiere e dare una risposta alle esigenze di chi lo abita ogni giorno.