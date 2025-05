La Croce della Misericordia in città, benedizione e carosello per un simbolo del Giubileo

TERMOLI. L’arrivo della Croce della Misericordia a Termoli è stato un evento di grande significato spirituale e comunitario. Benedetta da Papa Francesco, questa icona rappresenta un pellegrinaggio che unisce oltre 700 Misericordie e 75.000 volontari in tutta Italia.

La Croce, definita “Pellegrina”, è stata accolta con solennità in piazza Giovanni Paolo II, alla presenza del parroco di San Pietro, padre Enzo Ronzitti, dell’assessore comunale Paola Cecchi e dei volontari di associazioni come l’Arca. Dopo la benedizione, si è svolto un carosello per le vie della città, seguito dalla Santa Messa presso la Chiesa San Pietro e Paolo, presieduta da monsignor Boccardi. La serata si conclude con l’adorazione della Croce alle ore 20. Arrivo che Termolionline ha seguito in diretta Facebook.

La “Peregrinatio” della Croce del Giubileo è iniziata il 6 gennaio e ha lo scopo di sensibilizzare le Misericordie italiane sull’importanza dell’Anno Giubilare, promuovendo una riflessione spirituale e una rinnovata consapevolezza sulla storia e l’identità della Misericordia. Secondo il Correttore spirituale nazionale delle Misericordie d’Italia, Franco Agostinelli, questo pellegrinaggio non si limita a un evento isolato, ma rappresenta un cammino continuo di speranza e carità. Il Presidente nazionale delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani, ha sottolineato come la Croce e la Peregrinatio incarnino lo spirito che anima ogni Misericordia e il servizio quotidiano dei volontari.

Un momento di profonda spiritualità e condivisione per la comunità di Termoli, che ha accolto con entusiasmo questo simbolo di fede e solidarietà.