La festa: e la Gente di Mare va, anzi… resta in Serie D

TERMOLI. Il tempo di partire da Recanati e arrivare a Termoli, i colori giallorossi esplodono nella festa per la salvezza conquistata in Serie D, all’ultima giornata e senza passare per il giogo dei play-out.

Patron Nicola Cesare, il mister Massimo Carnevale, i direttori Giovanni Guadagnuolo e Pino De Filippis, il sindaco Nico Balice e un vasta rappresentanza dell’amministrazione comunale, la tifoseria, l’entourage societario e anche noi di Termolionline, con centinaia di persone che si sono radunate suil lungomare Nord, a celebrare umn traguardo così importante.

Fumogeni a tinta, ovviamente, bandiere e striscioni, tanto entusiasmo e le parole di chi a dicembre ha azzardato, pur di restituire il calcio alla città. Una spontanea manifestazione di giubilo sportivo, che mira ai prossimi traguardi, che come nostro costume, abbiamo seguito in diretta Facebook, con le colonne sonore della Curva Marco Guida, l’inno giallorosso e Gente di Mare.

Emanuele Bracone