“La sua famiglia non era solo quella di sangue, ma anche quella allargata della scuola”, addio a Lina

PETACCIATO. La comunità si è stretta attorno alla famiglia di Maria Lina Zucaro, scomparsa prematuramente domenica scorsa a 65 anni. Docente stimata, attiva nella scuola, nella politica e nella società, ha lasciato un’impronta indelebile sul territorio.

Alla cerimonia hanno partecipato il vice sindaco con alcuni assessori, il consigliere regionale Facciolla, il dirigente scolastico Marra e l’ex preside Lattanzi, oltre ai rappresentanti della lista civica Petacciato Amala, con cui si era candidata nel 2022.

Nel suo intervento, il parroco don Mario Colavita ha ricordato Maria Lina come una persona generosa, sottolineando il valore della vita e della morte come un passaggio, e non una fine. “La sua famiglia non era solo quella di sangue, ma anche quella allargata della scuola,” ha detto, evidenziando quanto fosse amata da studenti e colleghi.

I suoi alunni delle scuole medie hanno voluto omaggiarla con cartelloni e disegni, esposti nella chiesa di San Rocco, testimoniando l’affetto che li legava alla loro docente. Il dirigente scolastico Marra ha confermato l’impegno e la dedizione di Maria Lina, ricordandola come una persona che si donava agli altri con naturalezza.

Particolarmente toccante è stato il discorso dell’ex preside Lattanzi, che l’ha descritta come “un’energia pura, difficile da controllare.” Ha condiviso con i presenti un ricordo speciale: ogni mattina Maria Lina passava davanti al suo ufficio con un sorriso, dicendole sempre “Va tutto bene, preside, avanti così.” Negli ultimi tempi, però, aveva notato un’ombra nel suo sguardo, e si era ripromessa di chiederle il motivo. Un’occasione che, purtroppo, non ha mai avuto.

Le sue parole, interrotte da un lungo applauso, hanno reso evidente quanto Maria Lina fosse amata e stimata. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta.