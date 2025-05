Lavori in corso e ripristini, presto ‘summit’ in Comune

TERMOLI. Come emerso da una testimonianza di un tecnico, alcuni giorni fa, il territorio comunale è soggetto a numerosi lavori per i sottoservizi, tra cui quelli della linea elettrica.

Termoli si prepara a una serie di interventi infrastrutturali significativi volti al potenziamento della rete elettrica, con scavi che interesseranno il centro e le zone semicentrali. Il progetto, portato avanti da Enel, è già in corso e si svilupperà progressivamente nei prossimi mesi.

Secondo quanto appreso dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Termoli, Enrico Miele, il lavoro è partito dalla sottostazione lungo la provinciale per Petacciato circa un anno fa, proseguendo lungo il lungomare e spostandosi ora nelle aree semicentrali, come la zona Sant’Alfonso e Porticone. Dopo l’estate, gli scavi entreranno nel cuore della città.

L’ingegnere D’Alo’ del Comune seguirà la gestione dei ripristini post-scavo e a breve sarà convocata una riunione per discutere i tempi e le modalità di intervento. Intanto, gli operai hanno già lavorato su via Udine nelle settimane recenti.

L’amministrazione comunale mira a garantire che i disagi per la cittadinanza siano contenuti e che i ripristini vengano effettuati in modo efficace. Saranno coinvolti i referenti di area per aggiornamenti puntuali sugli sviluppi e sulle tempistiche dei lavori.

L’opera di potenziamento rappresenta un investimento strategico per la città, volto a migliorare la qualità e la stabilità del servizio elettrico per i residenti e le attività economiche locali.