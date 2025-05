L’energia che sei: da campione di volley a mental coach: l’intervista a Franco Bertoli

TERMOLI. Da campione di pallavolo, con scudetti e coppe dei campioni, medagliato olimpico nel 1984 a Losa Angeles, a mental coach, dopo un’esperienza importante da imprenditore.

Classe 1959, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Franco Bertoli, tra le figure più iconiche del volley tricolore, che sul parquet e come dirigente-tecnico, ha attraversato diversi decenni a partire dagli anni Settanta, giocando in piazze come Padova, Torino, Modena (due volte) e Milano, oltre alla nazionale. E’ stato l’anello di congiunzione con la ‘generazione dei fenomeni’ di Julio Velasco, con cui ha vinto tutto ai tempi della mitica ‘Panini’, sotto la ghirlandina, assieme ai compagni che fecero la fortuna della nazionale del ‘Dream team’.

Il suo ultimo libro è il manifesto della formazione che ha affinato col tempo: “L’Energia che sei”, come scoprirla e trasmetterla per migliorare te stesso e le tue relazioni”, allena le tue qualità più dei difetti il mantra attraverso cui elevare l’asticella verso traguardi importanti.

L’abbiamo incontrato nella sede della Emmepi srl, in via delle Acacie, dove era impegnato in una sessione formativa, su invito dei fratelli Rino e Sergio Muccino.

Emanuele Bracone