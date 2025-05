Lo shock di chi subisce il furto nella propria casa, la testimonianza di una famiglia termolese

TERMOLI. Dai furti d’auto a quelli in abitazione, l’allarme sociale sui reati predatori non scema e c’è chi a distanza anche di quasi quattro mesi non dimentica. Perché oltre al danno provocato e al bottino trafugato, ci si sente violato nei ricordi e nella privacy.

I furti nelle abitazioni si susseguono senza sosta. È la storia di una famiglia della zona di Piazza del Papa, testimonianza che rappresenta il grido di aiuto di un’intera comunità.

A fine gennaio, un normale rientro a casa si è trasformato in un incubo.

I ladri, agili e organizzati, si erano già infiltrati nell’abitazione, facendo razzia di oro, gioielli e contanti. Non solo: hanno anche sfondato una finestra con vetro antisfondamento e tagliato la cassaforte, lasciando dietro di sé danni e devastazione. La casa era avvolta in un odore acre e insopportabile, un segno inequivocabile dell’attacco subito.

Ma il furto non è stato solo un danno materiale. La ferita più grande è quella emotiva, il senso di vulnerabilità che ha travolto la famiglia. La paura di tornare a casa, il terrore che l’incubo possa ripetersi, l’angoscia di sentirsi alla mercé di criminali che sembrano agire senza conseguenze.

Il 118 Molise è dovuto intervenire perché la madre, provata dal trauma, ha accusato un malore. Perfino l’intervento dei Carabinieri non è riuscito a portare quel sollievo che tutti si aspettavano, perché alla fine, ciò che manca è una soluzione concreta.

Termoli ha bisogno di risposte. Ha bisogno di una presenza costante delle forze dell’ordine, di controlli più serrati, di soluzioni tangibili che possano ridare ai suoi abitanti la serenità di vivere nella propria casa senza paura.

Questa famiglia, come tante altre, non vuole più sopportare questa realtà in silenzio. Vuole sicurezza, vuole azione, vuole che Termoli torni a essere la città che ricorda: accogliente, tranquilla, sicura. Perché nessuno dovrebbe sentirsi prigioniero nella propria casa.

Da qui, la necessità di esternare il vissuto, loro malgrado.

Emanuele Bracone