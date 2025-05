Montecilfone dice addio a Ermela, simbolo di accoglienza e integrazione

MONTECILFONE. Un’atmosfera di profonda commozione ha attraversato Montecilfone questa mattina, quando decine di persone si sono riunite per dare l’ultimo saluto Ermela, la giovane di 27 anni trovata senza vita lo scorso 28 aprile. Il cielo si è colorato di palloncini, liberati in aria come gesto di saluto e affetto.

L’intera comunità ha partecipato con rispetto e raccoglimento. Ermela era una presenza luminosa nel paese, conosciuta e amata per la sua dolcezza e per il suo impegno.

Durante la cerimonia, il parroco don Franco Pezzotta ha ricordato come Ermela si fosse integrata pienamente nella comunità di Montecilfone, sottolineando il valore del suo lavoro al Sai, dove portava avanti l’accoglienza con passione e competenza. Aveva il dono di far sentire tutti i nuovi arrivati i benvenuti, proprio come lei si era sentita accolta qui.

Montecilfone, oggi più che mai, si è stretto attorno al ricordo di Ermela, confermando il valore della solidarietà e del legame umano, anche nel momento del dolore.

Al termine della funzione, la salma partirà per l’Albania. Un ultimo viaggio, accompagnato dal pensiero e dall’affetto di una comunità che non la dimenticherà.