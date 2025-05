“Morto un Papa se ne fa un altro”, il commento di don Benito Giorgetta dopo l’elezione di Leone XIV

TERMOLI. “Morto un Papa se ne fa un altro” recita un vecchio ed inossidabile proverbio. Tanto è vero che, come era prevedibile ed auspicabile, è stato eletto un altro Papa.

Con Leone XIV è stato eletto il 267° successore di San Pietro, primo papa della storia. Sono bastati 4 scrutini e due giorni, uno e mezzo per la precisione e la fumata è stata bianca. “Habemus papam…”.

Se sarà vero, come lo è stato per i precedenti pontefici, che con le parole pronunciate dalla Loggia centrale della patriarcale Basilica di san Pietro, sono state l’ “imprinting” del loro ministero petrino, si spera che, anche ciò che ha detto Leone XIV: “La pace sia con tutti voi… “ segnerà e connoterà, caratterizzandolo, il suo pontificato appena iniziato.

“Aprite, spalancate le porte del vostro cuore a Cristo …. Se sbaglio mi corrigerete” disse Giovanni Paolo II.

“I signori cardinali hanno eletto me un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore…” proclamò Benedetto XVI.

“Fratelli e sorelle, buona sera… Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un vescovo a Roma, sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. …” e dopo aver pronunciato queste parole si inchinò dinanzi al popolo di Dio colui che prese il nome di Francesco. E quell’inchino ha cambiato il mondo!

È morto il papa. È morto Francesco, ma non il papato. Nessuno o quasi lo conosceva come vescovo di Buenos Aires, poi si è rivelato al mondo manifestando gesti, scelte e parole inedite. Tutto il suo agire ha rispecchiato la sua sensibilità e personalità. Così sarà anche per l’attuale Pontefice appena eletto. Ci sorprenderà. Sì! Perché i papi li eleggono i cardinali ma, per i credenti, c’è l’azione delle Spirito Santo che guida e orienta. Ogni epoca ha sempre avuto il papa giusto al momento giusto.

I cardinali nei giorni dei novendiali e delle Congregazioni Generali durante le quali si incontravano per pregare, conoscersi e delineare il volto del nuovo pontefice, nell’ultimo incontro prima della messa “Pro eligendo Romano Pontifice” – Per l’elezione del romano Pontefice,- hanno delineato, quasi dipinto, la figura che desideravano fosse scelta.

Un papa che potesse essere “Pontefice”, cioè costruttore di ponti, e pastore, maestro di umanità e volto di una Chiesa samaritana; un papa che in tempi di guerra, violenza e profonda polarizzazione, sia segno di “misericordia, sinodalità e speranza”. Hanno auspicato delle “riforme” avviate da papa Francesco, che hanno bisogno di essere portate avanti: la lotta agli abusi, la trasparenza economica, la riorganizzazione della Curia, la sinodalità, l’impegno per la pace e la cura del creato (queste ultime con una menzione delle encicliche “Fratelli tutti” e “Laudato si’”). Si è parlato di un Papa pastore, maestro di umanità, capace di incarnare il volto di una Chiesa samaritana, vicina ai bisogni e alle ferite dell’umanità.

Ma ogni papa è sé stesso. E il papa è il papa. Si è parlato di progressista, conservatore, italiano, asiatico, africano, giovane, anziano; sono tutte considerazioni anche vere ma intrese di troppo umano e poco di soprannaturale. Quando uno diventa papa, in un certo senso perde tutte quelle connotazioni che lo rendono parziale perché assume un compito universale, per tutti. Cessa d’essere italiano, europeo, africano perché è internazionale. Non è più giovane, anziano media età perché è per tutti. Non deve più essere letto come progressista o conservatore perché deve rispettare tuto e tutti, attento alle esigenze di ciascuno. Deve portare avanti e testimoniare il vangelo di Cristo.

Ora abbiamo Leone XIV. Ringraziamo il Signore per questo dono, preghiamo per lui, lo seguiremo perché il papa è il papa.

“Morto il papa ne è stato fatto un altro”. Grazie a Dio e alla Madonna di Pompei di cui oggi, giorno della sua elezione, si celebra la memoria. È un pontificato che nasce sotto una buona protezione.