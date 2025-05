Nuova segnaletica, in via Sardegna cambia la musica

TERMOLI. Via Sardegna, nuova segnaletica e parcheggi in linea: stretta contro la sosta selvaggia.

Dopo anni di caos e parcheggi selvaggi, qualcosa è finalmente cambiato in via Sardegna a Termoli. La strada, utilizzata quotidianamente come snodo secondario – ma strategico – vista la vicinanza dell’Asrem in via del Molinello, è da sempre teatro di soste irregolari, con auto lasciate in ogni angolo disponibile, spesso a discapito della viabilità e della sicurezza.

Ora però la musica cambia: è stata infatti completata l’installazione della nuova segnaletica orizzontale, che prevede la realizzazione di parcheggi in linea su entrambi i lati della carreggiata. Si tratta di una riorganizzazione tanto attesa quanto necessaria, che mira a ristabilire ordine lungo una delle arterie più trafficate del quartiere.

Già nei giorni scorsi un segnale verticale aveva anticipato l’imminente cambiamento, indicando le modifiche alla disciplina della sosta. Oggi le strisce sono state tracciate: bianche, ben visibili, delimitano chiaramente i nuovi stalli, riducendo al minimo la possibilità di sosta abusiva.

Con questa modifica, l’amministrazione comunale punta a migliorare la fruibilità della strada e la sicurezza per automobilisti e pedoni, scoraggiando le soste in doppia fila o in curva, pratica purtroppo diffusa negli anni. Una soluzione concreta, che ridisegna il volto di una via troppo spesso vittima del disordine urbano.

E’ fondamentale che alla riorganizzazione seguano anche i controlli. Perché la segnaletica, da sola, non basta: servirà la collaborazione dei cittadini e, quando necessario, l’intervento della Polizia Locale per garantire il rispetto delle nuove regole.

Nel frattempo, i residenti osservano con attenzione e, in molti casi, con favore questo piccolo ma significativo passo avanti nella gestione del traffico cittadino. Via Sardegna cambia volto: meno anarchia, più ordine. Finalmente.