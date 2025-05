Nuovo stabilimento Itt a Termoli: un progetto Zes che porta sviluppo e posti di lavoro

TERMOLI. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha preso parte all’inaugurazione del nuovo stabilimento della Itt al Nucleo industriale di Termoli.

I lavori di ampliamento dello stabilimento Itt Motion Technologies presso il sito produttivo di Termoli, che hanno avuto come ricaduta ulteriori importanti posti di lavoro in azienda, hanno rappresentato il primo progetto ZES sviluppato in Italia, “grazie all’impegno e alla stretta collaborazione tra istituzioni e privati con cui è stato raggiunto questo ambizioso e importante obiettivo per tutto il territorio”, il commento del presidente Francesco Roberti.

“Parte pubblica, con l’impegno del Comune di Termoli, del Cosib e della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, e privato accomunati dall’obiettivo di realizzare un progetto, i cui benefici saranno per tutta l’area”, ha aggiunto Roberti.

Il primo incontro tra i dirigenti della Itt e i rappresentanti della Zona Economica Speciale, finalizzato alla realizzazione del progetto terminato con l’inaugurazione del nuovo stabilimento, avvenne nell’ottobre 2022. Nel mese successivo, l’avvio del procedimento burocratico, a giugno 2023 la posa della prima pietra. Ieri, mercoledì 7 maggio 2025, l’inaugurazione.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e, soprattutto, che la multinazionale abbia deciso di continuare a investire in Molise – ha concluso Roberti – Il ringraziamento va a chi si è impegnato per il raggiungimento di questo obiettivo. Abbiamo seguito insieme tutto l’iter, raccogliendo una vera e propria sfida: dal primo incontro all’inaugurazione. L’orgoglio e la soddisfazione derivano dalla dimostrazione che a Termoli e in Molise, con il lavoro serio e con la giusta programmazione, si possono raggiungere i più ambiziosi traguardi”.