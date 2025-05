TERMOLI. Qualcosa si muove: con le ultime novità volute dall’amministrazione comunale di Termoli, dagli alberi in vaso sul Corso Nazionale alla lotta ai parcheggi selvaggi, un indirizzo è stato dato. Tuttavia, manca ancora molto per perfezionare il decoro urbano e soprattutto rendere la comunità con uno spirito compatto e collettivo che possa far germogliare il senso civico e l’accoglienza turistica.