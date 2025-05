Oltre il conclave: “Propaganda Live” di Guardialfiera per il cardinale David su ‘La 7’ con Termolionline

TERMOLI. Curiosità dal Conclave, non dentro, ma nei dintorni. Sì, perché il sasso lanciato nella mattinata di mercoledì scorso, 7 maggio, quando è stato pronunciato il fatidico “Extra Omnes”, con gli auguri della comunità di Guardialfiera all’ex vescovo titolare filippino Pablo Virgilio David, divenuto nel frattempo cardinale, pubblicato da Termolionline, ha creato motivo di curiosità e non poca.

Anche perché lo stesso David era repentinamente salito nelle quotazioni, anche a discapito dell’altro connazionale porporato Tagle.

Insomma, un’onda superiore alle aspettative, anche se poi non si è tradotta nella realtà. Tuttavia, questo episodio non è sfuggito all’attenzione di chi molto è attento alle dinamiche web e social, come la redazione di Propaganda Live su ‘La 7’, dove troviamo il regista Pierfrancesco Citriniti, braccio destro del conduttore e ideatore Diego Bianchi.

Così, nella puntata di ieri sera, poco prima della mezzanotte, nel film realizzato sull’elezione di Papa Leone XIV, ha trovato spazio anche un minutino circa dedicato al Molise, col cardinale David e l’articolo di Termolionline. Cronache spurie dal Vaticano.

Ps: la pubblicazione dello stralcio video ci è stato autorizzato dalla redazione di Propaganda Live.

Emanuele Bracone