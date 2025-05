Ragazza investita da un’auto in via Corsica

TERMOLI. Attimi di apprensione in via Corsica, nella serata di oggi, dove una ragazza è stata investita da un’autovettura. Per fortuna, la giovane, soccorsa dall’equipe medica del 118 Molise, intervenuta coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, avrebbe riportato solo contusioni.

In ogni caso, per accertamenti e medicazioni è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Sul posto per rilievi del sinistro stradale e la disciplina della circolazione si sono portati i Carabinieri della compagnia di Termoli e gli agenti della Polizia locale.