Riqualificazione urbana per migliorare il lungomare

TERMOLI. Negli ultimi giorni, la città di Termoli ha avviato importanti interventi di manutenzione e riqualificazione urbana, con particolare attenzione al miglioramento estetico e funzionale di alcune aree del lungomare, su impulso dell’assessorato ai Lavori pubblici.

Uno dei primi interventi riguarda il marciapiede sotto l’Hotel Mistral, dove sono stati rimossi sei vecchi pali della luce risalenti agli anni ’90 e mai sostituiti. Al loro posto sono stati installati sei nuovi pali più eleganti, che contribuiranno a migliorare l’estetica della zona e la visibilità per pedoni e automobilisti.

Un altro significativo intervento riguarda la terrazza di fronte alla Stella Marina, attualmente priva di illuminazione. Per risolvere questa criticità, verranno installati nove nuovi pali della luce, garantendo maggiore sicurezza e vivibilità nelle ore serali.

Oltre all’installazione dell’illuminazione, la terrazza della Stella Marina è oggetto di un’importante operazione di restauro. Da anni, infatti, alcune parti risultavano rovinate, comportando un rischio per i visitatori. Per questo motivo, si stanno rimuovendo i blocchi di marmo danneggiati, che saranno sostituiti con una nuova pavimentazione in cemento stampato, più resistente e decorativa.

Questi interventi rientrano nel programma di manutenzione attualmente in corso a Termoli e rispondono alle esigenze dei cittadini, contribuendo a valorizzare gli spazi pubblici e a rendere la città più accogliente per residenti e turisti.

Sarà interessante vedere il risultato finale di questi lavori e l’impatto che avranno sulla vivibilità urbana!