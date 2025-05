Scatta l’isola pedonale estiva nel borgo antico: in vigore fino al 30 settembre

TERMOLI. Parte da stasera l’isola pedonale permanente nel borgo antico, per l’intero periodo estivo.

Con l’ordinanza n. 107 del 10 aprile 2025, il Comune di Termoli ha stabilito nuove disposizioni sulla regolamentazione della circolazione e della sosta nel Borgo Vecchio, valide per specifiche giornate primaverili ed estive. Le nuove norme mirano a tutelare la sicurezza dei pedoni, migliorare la vivibilità del centro storico e sostenere l’economia locale.

Le misure previste riguardano l’accesso e la circolazione veicolare nell’area pedonale del Borgo Vecchio – “A1” fino al 30 settembre 2025.

Queste regolamentazioni si pongono in deroga all’articolo 3 del disciplinare approvato nel 2019 e sono orientate a mantenere il carattere esclusivamente pedonale della zona nei momenti di maggiore afflusso.

Le limitazioni sono state progettate per offrire un ambiente sicuro e accogliente ai visitatori, garantendo una maggiore fruibilità degli spazi urbani e incentivando il turismo pedonale. Al tempo stesso, il Comune ha sottolineato il proprio impegno a promuovere uno sviluppo sostenibile e rispettoso del patrimonio storico.

Già dal 2013 era stata istituita una zona a traffico limitato (ZTL) nel Borgo Vecchio durante il periodo estivo, regolata da successive modifiche normative. L’attuale ordinanza, in deroga all’art. 3 del disciplinare approvato nel 2019, prevede limitazioni al traffico in specifiche date di aprile e maggio, nonché l’estensione del divieto dal 31 maggio al 30 settembre 2025. Queste misure si applicano esclusivamente ai veicoli privati, con eccezioni per i mezzi di emergenza, i veicoli utilizzati da persone con disabilità, i residenti e altre categorie autorizzate.

Il principale obiettivo dell’ordinanza è garantire un ambiente sicuro e confortevole per i visitatori e i residenti del Borgo Vecchio, valorizzando al contempo le attività commerciali locali. Limitare la presenza dei veicoli, soprattutto nei mesi estivi, mira a creare un’atmosfera più accogliente e a incentivare il turismo pedonale. Il Comune ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra le esigenze dei cittadini e quelle economiche, scegliendo soluzioni che ottimizzino la fruibilità degli spazi pubblici.

L’ordinanza dispone, inoltre, l’installazione di segnaletica specifica nelle aree interessate e delega agli organi di polizia stradale il controllo sull’osservanza delle nuove regole. Le sanzioni per chi violerà le disposizioni includono multe previste dal Codice della Strada e, nei casi più gravi, provvedimenti penali.

Sono previste deroghe per veicoli in servizio di emergenza, mezzi utilizzati da persone con disabilità, residenti e altre categorie autorizzate. L’installazione della segnaletica necessaria e il controllo del rispetto delle norme sono demandati agli organi competenti.

Con questa ordinanza, Termoli ribadisce la volontà di promuovere un’estate più verde e a misura di pedone, valorizzando l’economia locale e il fascino del Borgo Vecchio come destinazione turistica d’eccellenza.