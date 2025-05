Scontro tra Tir e due auto sulla statale 87, traffico in tilt

TERMOLI. Questa mattina, lungo la strada statale 87, nei pressi del bivio per Difesa Grande a Termoli, si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion e due automobili, una Renault Megane e una Dacia. Sul posto sono prontamente intervenuti la Polizia e l’Anas per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Fortunatamente, nessuno tra i conducenti e i passeggeri ha riportato ferite. L’evento ha causato rallentamenti al traffico, ma le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità il prima possibile.