Sequestrato dalla Finanza alcol contraffatto e pericoloso per la salute pubblica

TERMOLI. A Termoli, la Guardia di Finanza ha rafforzato le operazioni di contrasto alle frodi nel settore delle accise e alla tutela della salute dei consumatori. Durante le festività natalizie, i militari hanno eseguito un’importante operazione che ha portato al sequestro di svariati litri di alcol completamente sottratti ai controlli fiscali e sanitari. Questi prodotti, venduti fuori dai canali ufficiali di distribuzione, non rispettavano le normative vigenti e rappresentavano un potenziale rischio per chi li acquistava.

Successivamente, le Fiamme Gialle della Compagnia di Termoli hanno inviato un campione del liquido sequestrato al laboratorio competente per esami merceologici approfonditi. I risultati tecnici hanno confermato i sospetti degli investigatori: all’interno del prodotto erano presenti sostanze pericolose per la salute umana, tra cui alcol isopropilico e glicole propilenico. Questi componenti, solitamente impiegati in ambito industriale, medico e cosmetico, non devono essere presenti nelle bevande alcoliche destinate al consumo umano.

L’indagine si è quindi estesa, evidenziando il pericolo concreto per chi avesse consumato tali prodotti. Gli alcolici commercializzati attraverso canali non ufficiali spesso sfuggono ai controlli di qualità imposti dalle normative, aumentando il rischio di contraffazione e adulterazione. L’obiettivo della Guardia di Finanza è duplice: contrastare l’evasione fiscale e proteggere i consumatori da possibili danni alla salute derivanti dall’uso di sostanze non idonee.

Denuncia e risvolti giudiziari

L’indagato, che era già stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino per sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcool e ricettazione, si trova ora a dover rispondere di ulteriori accuse. È stato deferito all’Autorità Giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio e commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, secondo il principio di presunzione d’innocenza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a una eventuale condanna definitiva. Avrà dunque la possibilità di esercitare pienamente le proprie prerogative di difesa, attraverso i canali legali previsti dalla normativa vigente.

Importanza dei controlli e della tutela dei consumatori

L’operazione della Guardia di Finanza evidenzia quanto sia fondamentale monitorare il mercato per prevenire la diffusione di prodotti potenzialmente dannosi. Il commercio illegale di bevande alcoliche sottrae risorse allo Stato e mette a rischio la salute dei cittadini, motivo per cui il lavoro delle autorità competenti si rivela cruciale.

I consumatori, dal canto loro, dovrebbero prestare particolare attenzione alla provenienza dei prodotti acquistati, affidandosi a rivenditori certificati e canali ufficiali di distribuzione per evitare rischi legati alla contraffazione.