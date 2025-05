Sicurezza in spiaggia e bagni chimici: Comune e balneatori al lavoro

TERMOLI. Dopo aver annunciato a fine aprile la costituzione di un tavolo permanente, amministrazione comunale e balneatori sono tornati a riunirsi con un ordine del giorno ben preciso.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Nicola Balice, l’assessore Paola Cecchi, il dirigente Ulisse Fabbricatore, Luigi Napolitano dell’associazione Non Solo Mare, Domenico Venditti presidente Sib e Pietro D’Andrea di Base Balneare.

In agenda la numerazione di tutti gli stabilimenti balneari della città, il Piano Sicurezza Spiagge, l’installazione di bagni chimici, l’appalto per il servizio di salvamento e i bandi per le concessioni balneari.

È stata ritenuta di fondamentale importanza la numerazione degli stabilimenti balneari per una serie di motivazioni, quali la sicurezza e la tempistica degli interventi in caso di soccorsi in mare e sull’arenile.

In quest’ottica, sussisterà una numerazione progressiva degli stabilimenti balneari dei litorali Cristoforo Colombo e Rio Vivo.

La numerazione dovrà essere visibile sia all’ingresso degli stabilimenti, ma anche sulla riva degli stessi.

Per quanto riguarda i bagni chimici, invece, per il momento ne sono previsti tre: