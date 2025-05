TERMOLI. Mese di maggio: parte la stagione balneare, ma come ormai avviene da alcuni anni a questa parte, criticità per le mareggiate che portano sulla spiaggia il materiale ligneo trascinato dalle correnti lungo le nostre coste. Regole rigide non permettono interventi immediati, occorre trovare la quadra per iniziare la stagione col piede giusto e non rischiare che i bagnanti inciampino tra tronchi e rami.