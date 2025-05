Un test per la salute: piazza del Papa si mobilita contro l’Epatite C

TERMOLI. Una giornata di grande partecipazione e solidarietà ha avuto luogo oggi in Piazza del Papa, dove numerosi cittadini hanno aderito allo screening gratuito per l’epatite C, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Termoli e volta a sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione di una delle malattie infettive più diffuse ma spesso silenti.

L’evento ha visto la presenza di Mariella Vaino, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, insieme alla referente dell’ordine degli infermieri Maria Cristina Magnocavallo e al coordinatore Asrem, dottor Giovanni Di Giorgio, i quali hanno sottolineato l’importanza di simili iniziative per la salute pubblica e la prevenzione delle malattie.

Maria Cristina Magnocavallo, intervistata durante l’iniziativa, ha commentato con soddisfazione la buona riuscita della giornata: “Siamo molto soddisfatti della partecipazione. La scelta di essere in mezzo alla gente si è rivelata vincente. Questo è un progetto che attraversa tutta la regione Molise, e abbiamo già realizzato un’iniziativa simile a Isernia, proprio tra la gente, in occasione di eventi pubblici. Oggi, qui a Termoli, abbiamo voluto ripetere questa esperienza ed è stata davvero una scelta importante. La prevenzione deve essere portata direttamente nei luoghi dove la gente si incontra, interagisce e svolge le sue attività quotidiane. Andare incontro alle esigenze della popolazione significa anche offrire loro l’opportunità di accedere alla prevenzione in modo semplice e diretto”.

Dottor Giovanni Di Giorgio, coordinatore Asrem, ha espresso la sua soddisfazione per l’esito dell’evento: “Abbiamo fatto un grande lavoro. Non ci aspettavamo una partecipazione così alta. Il mix di eventi e attività ha contribuito al successo di questa giornata. L’anno scorso avevamo già ottenuto ottimi risultati e oggi, scegliendo di stare in mezzo alla gente, siamo riusciti a fare ancora meglio. I numeri sono positivi, il che è davvero incoraggiante, perché significa che i cittadini stanno diventando sempre più consapevoli dell’importanza della prevenzione”.

Mariella Vaino, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, ha aggiunto: “Come dipendente Asrem e come assessore alle politiche sociali, oggi posso dare un duplice supporto a questa iniziativa di prevenzione. Prima come infermiera, poi come amministratore. Il Comune di Termoli ha patrocinato questa iniziativa proprio perché la prevenzione è una delle armi più potenti che abbiamo per combattere le malattie, soprattutto l’epatite C, una malattia subdola che può manifestarsi anche dopo molti anni. Ben vengano queste giornate di sensibilizzazione e prevenzione”.

L’iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di numerosi professionisti sanitari che hanno permesso di offrire un’accurata informazione e sensibilizzazione tramite il test rapido, effettuato gratuitamente e in maniera totalmente anonima.

L’epatite C è una malattia che può rimanere asintomatica per anni, ma che può causare danni gravi al fegato, portando in alcuni casi a cirrosi o tumore. Fortunatamente, grazie ai trattamenti efficaci disponibili, la diagnosi precoce è fondamentale per migliorare notevolmente il corso della malattia e garantire una maggiore qualità della vita.

Questa giornata di screening ha rappresentato un segnale forte della volontà della comunità di affrontare seriamente la problematica e di sensibilizzare sempre di più le persone sui rischi legati all’epatite C. I numerosi partecipanti sono testimoni di quanto sia fondamentale l’impegno collettivo nella cura della salute pubblica.

Un successo che rafforza il concetto che la prevenzione e l’informazione sono le chiavi per combattere le malattie e migliorare il benessere di tutta la comunità.