Vandali in erba, ragazzini immortalati dalle telecamere a imbrattare in centro… intanto si pulisce

TERMOLI. Si corre subito ai ripari contro le conseguenze di gesti sconsiderati e scriteriati, come gli atti di vandalismo, che e nemmeno dopo 12 ore dalla loro comparsa, avevano imbrattato con scritte e ‘segni’ (i disegni sono altro…) i vasi messi a dimora con gli alberi sul Corso Nazionale, così come altri arredi urbani.

Vincitori della corsa alla stupidità, senza ombra di dubbio, gli autori manolesta.

Intanto, stamani, ripulito il vaso deturpato. In realtà gli stessi soggetti, identificabili dalle solite e ripetitive firme, avevano imbrattato già da tempo altri arredi sempre per il corso. Sono stati ripuliti anche questi ultimi. Si tratta di ragazzini per altro immortalati dalle telecamere di sorveglianza e che saranno perseguiti a norma di legge. «Resta lo sconcerto per la totale assenza di educazione e di civiltà. Una piazza centralissima dove, ricordiamo, non è stato possibile neppure mantenere una casetta di libri, costantemente vandalizzata da questa tipologia di soggetti disadatti e senza regole a cui danno fastidio cultura e bellezza», il commento dell’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele.