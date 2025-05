Vasi subito imbrattati sul Corso dall’imbecille di turno

TERMOLI. Dodici ore sono durati i nuovi arredi urbani, prima che l’imbecille di turno li imbrattasse. Non c’è proprio speranza che le loro madri non ne partoriscano più, per giocare col vecchio adagio. Ma siamo sbigottiti dinanzi alla stoltezza e all’inciviltà di coloro che pensano pure di essere a loro modo simpatici, ma in tutt’altro modo si appalesano, quando compiono questi sfregi alla collettività.

Si può essere concordi o meno rispetto all’iniziativa assunta dall’amministrazione comunale, perché si può fare senz’altro meglio, ma anche non fare nulla. Ma non mettere mano subito al pennello della maleducazione.

L’auspicio è che si risalga a chi ha imbrattato i primi vasi e che si possa stangarlo in modo esemplare, così da dimostrare come la tanto agognata tolleranza zero sia davvero una realtà e non un esercizio di stile.

Vorremmo chiedere a questi frustrati della manolesta cosa provino a deturpare arredi urbani, peraltro appena insediati, ma rischieremmo di lanciare un quesito nel nulla cosmico dei loro neuroni.