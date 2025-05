Verso l’estate: decoro urbano, parcheggi e multe saranno i fattori decisivi per quasi nove lettori su 10

TERMOLI. Anche in questa nuova veste grafica, che ha debuttato nello scorso inverno, abbiamo previsto lo spazio dei cosiddetti ‘sondaggi’, ossia la rilevazione dell’umore cittadino – e dei lettori – riguardo temi specifici, su cui attualità e sensibilità collettiva si fondono.

Vivendo questo periodo di tarda primavera, a due mesi dall’ingresso della stagione più briosa, seppur il meteo non si affila a dovere, ancora, non possiamo non volgere lo sguardo all’estate prossima, manca poco più di un mese a quella da calendario, che rappresenta il vero banco di prova della nuova amministrazione comunale, visto che nel 2024 l’insediamento è avvenuto quasi a metà luglio, con la nomina della Giunta e il primo Consiglio.

Su questo versante, stiamo solleticando le risposte della platea che ci segue, sempre più numerosa, chiedendo su quali aspetti ci fosse la maggiore attenzione.

Ebbene, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, alla domanda “Verso l’estate termolese: a quali aspetti sei più interessato?”, al momento la situazione vede:

Decoro urbano 52%, Cartellone degli eventi 7%, Prezzi 6%, Parcheggi e multe 35%.

Quindi, gli aspetti legati all’immagine e alla viabilità sfiorano il 90%, a testimonianza di come la vivibilità urbana rappresenta la cartina di tornasole per una località a vocazione turistica.

Emanuele Bracone

Vai alla pagina del sondaggio