Via Sardegna, parcheggi selvaggi e conferimento di rifiuti “incivili”: ma qualcosa sta per cambiare

TERMOLI. Tra i nodi scorsoi di viabilità e parcheggi, c’è sicuramente via Sardegna, strada sfogatoio anche per chi si reca all’Asrem in via del Molinello. Parcheggi selvaggi da sempre regnano sovrani, ma ci sarà a brevissimo una novità. Sì, perché sta per cambiare qualcosa sulla disposizione della segnaletica, come preconizza anche il segnale verticale che oggi annunciava le variazioni.

Ci saranno parcheggi su ambo i lati, con una redistribuzione che comporterà di fatto l’impossibilità di potersi accostare in maniera abusiva, come avvenuto fino a oggi.

Ma l’altro lato di via Sardegna, non in senso geometrico, bensì pubblico, è quello dell’inciviltà, su cui battere e non poco.

Stamani, le buste di immondizia erano lasciate allegramente sotto il cestino gettacarte, come purtroppo accade anche altrove. Sono comportamenti che vanno puniti e sanzionati, tutti devono orientarsi a rispettare le norme sul corretto conferimento dei rifiuti.