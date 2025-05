Vietata la vendita di bevande da asporto in contenitori chiusi nell’area del concerto

TERMOLI. In vista del concerto di Gigi D’Alessio, previsto per questa sera presso l’Arena del Mare, il sindaco Nico Balice ha emesso l’ordinanza n. 180, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica.

La misura vieta la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie di plastica chiuse nell’area circostante il concerto, estendendosi fino a 200 metri dal sito dell’evento. Inoltre, è proibita la vendita e somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore al 21%.

Il divieto sarà in vigore a partire dalle ore 18 e terminerà un’ora dopo la conclusione dello spettacolo. Gli esercenti potranno distribuire le bevande solo in bicchieri di plastica o bottiglie di plastica prive di tappo, per prevenire situazioni di rischio legate all’uso improprio dei contenitori.

Questa decisione segue le indicazioni del tavolo tecnico tenutosi presso la Questura di Campobasso, che ha evidenziato la necessità di adottare provvedimenti per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana.

Le forze dell’ordine, tra cui Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza, saranno incaricate di vigilare sull’applicazione delle disposizioni. In caso di inosservanza, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.