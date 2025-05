«Vincenzo continuerà a cavalcare nel cielo e nei nostri ricordi, perché gli eroi non muoiono mai»

URURI. La morte di Vincenzo Campofredano ha lasciato sgomenta la popolazione di Ururi. Oggi, alle 16.30, l’ultimo saluto alla chiesa madre, nel clima di lutto cittadino.

Vincenzo era un personaggio storico per tutta la comunità. Lavoratore indefesso ma soprattutto amante della Corsa dei carri dove gareggiava, nel carro dei Giovani, fin dalla giovane età! Qualche settimana prima della corsa dei carri aveva festeggiato il sessantesimo compleanno e 33esimo anniversario di matrimonio, circondato dall’affetto della moglie, dei tre figli, della amata nipotina! Niente lasciava presagire che qualcosa potesse andare storto data la sua pluriennale esperienza da carrista. Invece, la fatalità…

Il paese si è raccolto in preghiera nei giorni della festa patronale, i festeggiamenti infatti sono stati “sottotono” per rispetto al concittadino in questo delicato momento. Purtroppo le preghiere non sono state sufficienti, adesso rimarrà solo il ricordo di quello che è stato un personaggio storico, quasi epico, che rimarrà negli annali storici del nostro paese, Ururi.

La professoressa Iana Puleggi l’ha ricordato così: «La scomparsa del mitico Cep, una morte epica. Grande amarezza e sgomento nella comunità di Ururi, colpita dalla scomparsa di Vincenzo Campofredano (“Cepperino”), storico carrista, nel corso della recente tradizionale corsa dei carri. Qualcuno ha subito detto: “Si è spezzato il cuore della carrese”. Per la verità si è spezzato il cuore di un popolo intero, annichilito e incredulo di fronte a questa morte così improvvisa e assurda. Vincenzo era un uomo semplice e mite, disponibile, generoso, protettivo nei confronti di tutti, pronto ad aiutare chiunque nel momento del bisogno, come molti di noi possono testimoniare; un marito, un padre, un nonno amorevole, dedito alla famiglia e al lavoro. Ma c’era qualcosa che lo rendeva speciale, che lo faceva diventare grande, un gigante che si ergeva al di sopra di tutti, ed era la sua passione per la corsa dei carri, fatta di impegno, sacrificio e fede autentica. Lì l’uomo mostrava doti non comuni: intelligenza tattica, coraggio, la capacità di assumere il pieno controllo di una gara che, sappiamo bene, nel concitato crescendo dei pochi minuti in cui si svolge, si presenta sempre imprevedibile, piena delle variabili che l’emotività degli uomini e l ’istinto degli animali possono procurare; l’impeto, lo slancio, la tempestività, l’energia con cui si gettava nella mischia, tutt’uno col suo cavallo (Alessandro col suo Bucefalo), e gestiva ogni circostanza, andavano oltre ogni strategia e pianificazione, e facevano di lui un vero condottiero, il capitano che portava alla vittoria, un faro e un punto di riferimento ineguagliabile per i suoi compagni. Ognuno di noi si sente oggi un po’ impoverito, privato di un simbolo, una figura storica indelebile e universalmente riconosciuta, significativa per la vita di una tradizione che ci rappresenta tutti e che ci unisce, al di là di ogni inutile faziosità. Questo tre di maggio Vincenzo ha fatto la sua ultima cavalcata, cadendo come un eroe sul campo di battaglia e tutti ci sentiamo uniti dal dolore per questa perdita che sentiamo ingiusta e ci sembra inaccettabile. Vincenzo continuerà a cavalcare nel cielo e nei nostri ricordi, perché gli eroi non muoiono mai».