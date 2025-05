A 25 anni dall’ordinazione di monsignor Valentinetti come vescovo della diocesi di Termoli-Larino

TERMOLI-PESCARA. Oggi 20 maggio 2025 l’arcivescovo metropolita di Pescara-Penne, mons. Tommaso Valentinetti festeggia il XXV anniversario di ordinazione episcopale presiedendo la celebrazione eucaristica alle ore 19 nella cattedrale di San Cetteo a Pescara per ringraziare il Signore dei suoi 25 anni di episcopato.

Mons Valentinetti è stato ordinato presbitero il 25 giugno 1977 per la diocesi di Lanciano-Ortona, sua diocesi di origine.

Il 25 marzo 2000 papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di Termoli-Larino. Riceve l’ordinazione episcopale il 20 maggio successivo da Camillo Ruini ed entra in diocesi sabato pomeriggio del 10 giugno dello stesso anno, nella Vigilia della Solennità di Pentecoste.

Il 4 novembre 2005 papa Benedetto XVI lo nomina arcivescovo metropolita di Pescara-Penne; prende possesso dell’arcidiocesi il 19 dicembre.

A monsignor Valentinetti, che non ha mai fatto mancare il suo affetto alla nostra diocesi di Termoli-Larino, gli auguri da parte del vescovo attuale, Claudio Palumbo, e da tutti fedeli delle nostre comunità parrocchiali, grati al Signore per il suo servizio incessante come fratello e padre.

Il tempo trascorso tra noi è stato dolorosamente segnato dal sisma del 2002 che ha visto la tragica scomparsa dei bambini di S. Giuliano di Puglia; mons. Valentinetti ha saputo manifestare costante e premurosa vicinanza alle famiglie gravemente colpite, oltre che grande impegno nell’opera di ricostruzione in tutti nostri paesi gravemente danneggiati; il Signore gliene renderà merito.

Eleviamo sincera preghiera di lode e ringraziamento al Signore per averci dato come Pastore monsignor Tommaso Valentinetti e invochiamo su di Lui paterna protezione divina per il suo ministero episcopale a servizio dell’arcidiocesi di Pescara-Penne.