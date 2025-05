A Casacalenda tiene banco la vicenda parcheggi

Cittadini in piazza per il ripristino deiposti auto in Corso Vittorio Emanuele III

CASACALENDA. Il comitato “Corso Vittorio Emanuele III” dà conto della protesta organizzata per giovedì scorso, 29 maggio, davanti al Comune di Casacalenda, dove si è svolta una partecipata manifestazione da parte dei cittadini che chiedono il ripristino dei parcheggi in Corso Vittorio Emanuele III. Armati di cartelli e fischietti, i manifestanti hanno fatto sentire la loro voce, sottolineando il disagio che la nuova viabilità ha causato alla comunità locale.

Alle ore 11, il suono dei fischietti ha riempito la piazza, segnando la richiesta di un confronto diretto con il sindaco, che però non era presente. Dopo venti minuti, è giunto l’assessore Tozzi, che ha ascoltato le istanze dei cittadini, tra cui quella della residente Carmela Di Lalla, la quale ha evidenziato le difficoltà di deambulazione causate dalle modifiche alla viabilità.

Di Lalla ha espresso il suo dissenso nei confronti di un progetto che riprende un’immagine storica degli anni ‘900, epoca in cui le automobili non erano diffuse, riducendo la carreggiata e eliminando i parcheggi. Secondo i cittadini, un’amministrazione attenta dovrebbe ascoltare il disagio dei residenti, considerando che da oltre sei mesi, nonostante richieste e incontri, non si è giunti a una soluzione concreta.

Durante la manifestazione, il comitato ha sollevato anche la questione della sicurezza stradale e del parcheggio selvaggio che si verifica quotidianamente nella zona. La gestione improvvisata della viabilità ha portato a una situazione di caos, causando disagi soprattutto per gli anziani e i cittadini con difficoltà motorie.

L’assessore Tozzi ha rassicurato i presenti, affermando che l’amministrazione sta lavorando alla problematica, anche se i tempi burocratici risultano lunghi. Tuttavia, il comitato ha ribadito l’importanza di trovare una soluzione che ristabilisca l’ordine e garantisca ai cittadini la possibilità di parcheggiare in condizioni di normalità e sicurezza.

La mobilitazione di oggi ha dimostrato la determinazione dei cittadini nel far sentire la propria voce e nel chiedere un intervento concreto da parte dell’amministrazione comunale per una questione che incide direttamente sulla qualità della vita quotidiana.