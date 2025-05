Accessi al mare e passerella a Piè di Castello, partita la manutenzione straordinaria attesa da diversi anni

TERMOLI. Nella breve diretta di sabato scorso a Piè di Castello sulle conseguenze delle mareggiate abbiamo documentato anche i lavori di manutenzione alla passerella in legno che collega la passeggiata dei trabucchi alla spiaggia.

Tassello di un intervento più ampio, che riguarda la manutenzione straordinaria degli accessi al mare e della struttura per matrimoni sotto il Castello Svevo.

I lavori sono iniziati da quelli più a Nord e man mano si sta avanzando verso il centro; i lavori consistono in sostituzione di tavole rotte, ripristino degli accessi al mare con ripascimento della sabbia ove necessario, sfalcio erbaccia, rimozione ostacoli vari; inoltre, si sta risistemando la passerella per matrimoni sotto al Castello. Sono lavori straordinari che da parecchi anni mancavano. La realizzazione è a cura della ditta Maroscia di Montenero di Bisaccia, con l’ausilio dei tecnici della struttura dei Lavori pubblici.