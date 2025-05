Accessibilità, formazione e inclusione, verso l’apertura della “Spiaggia Abile”: dialogo con Simona Contucci

TERMOLI-MONTENERO. Con l’arrivo dell’estate 2025, il Molise si prepara a inaugurare “SpiaggiAbile”, un progetto innovativo che punta a rendere le spiagge di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino completamente accessibili alle persone con disabilità, temporanee o permanenti. Montenero di Bisaccia, comune capofila dell’iniziativa, guida questa trasformazione del litorale molisano con l’obiettivo di garantire pari opportunità a tutti i bagnanti.

Un Progetto di Inclusione e Innovazione

Grazie a un finanziamento del Ministero per le Disabilità, in collaborazione con la Regione Molise e i comuni interessati, l’iniziativa prevede la creazione di aree attrezzate con pedane, passerelle, sedie job per l’accesso in acqua e servizi dedicati. Ogni località coinvolta ha sviluppato specifiche soluzioni per migliorare la fruibilità delle spiagge:

Montenero di Bisaccia: allestirà una spiaggia completamente attrezzata, con passerelle, ombrelloni rialzati e un parco giochi a forma di sottomarino , pensato per i bambini con disabilità motorie.

allestirà una spiaggia completamente attrezzata, con passerelle, ombrelloni rialzati e un , pensato per i bambini con disabilità motorie. Petacciato e Campomarino: garantiranno accessibilità su arenili liberi , implementando strutture mobili per facilitare gli spostamenti.

garantiranno accessibilità su , implementando strutture mobili per facilitare gli spostamenti. Termoli: la spiaggia inclusiva sarà situata sul lungomare nord, con servizi di supporto per persone con esigenze specifiche.

Disability Manager e Formazione Specializzata

Un altro elemento centrale del progetto è la formazione di Disability Manager, figure specializzate che saranno presenti nelle strutture per fornire assistenza e supporto. Questa iniziativa nasce grazie a una convenzione con l’Università La Sapienza di Roma, che offrirà percorsi formativi per garantire competenze adeguate nella gestione dell’accessibilità balneare.

Un Turismo Inclusivo per il Molise

L’iniziativa “SpiaggiAbile” rappresenta un passo avanti per il turismo inclusivo in Molise, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente per tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche. La sindaca Simona Contucci, tra i principali promotori del progetto, sottolinea l’importanza di un percorso amministrativo e sociale che, pur complesso, ha un enorme valore civile e comunitario.

Con l’attivazione prevista per fine giugno 2025, questa trasformazione del litorale molisano potrebbe diventare un modello replicabile anche in altre regioni italiane.

Un progetto che incarna l’essenza dell’inclusione: il mare, finalmente, è davvero per tutti.