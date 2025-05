Accusa grave malore alla Carrese: «Ti voglio bene Cep, ogni giorno di più; non mollare!»

TERMOLI. Tutto il basso Molise è in ansia per le sorti del 60enne colto da un infarto durante la Carrese di Ururi.

E’ stato stabilizzato dopo due crisi cardiache e ora è in Rianimazione al San Timoteo.

Tanti gli attestati social di solidarietà, tra cui quello di Vittorino Facciolla: «Cep, ho già dato la disponibilità a cederti un pezzo di quel che mi resta, pur di tenerti in vita. E con me, credimi, in tanti, ti darebbero un pezzo di quel che gli resta.

E lo farebbero perché sei un marito, un papà ed un amico insuperabile, il migliore in tutto. In questi giorni in cui le condotte dei nani da circo si sono fatte evidenti, le mazzate date e prese, petto a petto, viso a viso, da uomo vero, nel corso delle tante carresi che hai corso, ti rendono un inavvicinabile gigante il cui esempio deve continuare a vivere. Ti voglio bene Cep, ogni giorno di più; non mollare!»