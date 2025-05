Al bando gli ombrelloni hawaiani: la petizione salva-spiagge

TERMOLI. Un problema poco noto ma estremamente dannoso per l’ambiente sta prendendo piede sulle nostre spiagge: gli ombrelloni hawaiani realizzati in rafia sintetica, poliammide e derivati della viscosa, ovvero plastica. Questi ombrelloni, molto diffusi in numerosi stabilimenti balneari italiani, rappresentano una minaccia silenziosa che inquina non solo la sabbia, ma anche i mari. Nel corso del tempo, rilasciano filamenti di plastica che, grazie all’esposizione agli agenti atmosferici e al movimento delle onde, finiscono per mescolarsi con la vegetazione marina e contaminare l’habitat acquatico. Questo non solo danneggia l’ambiente, ma minaccia anche la fauna marina, che spesso scambia questi frammenti di plastica per cibo.

Di fronte a questa minaccia, l’urgenza di un cambiamento è evidente, e Plastic Free si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere azioni concrete per risolvere questa problematica.

PERCHÈ UNA PETIZIONE?

Non solo sensibilizzazione su un problema ignorato. Grazie alle firme raccolte, la nostra associazione si fa forte davanti alla richiesta di un’ordinanza comunale che metta a bando l’utilizzo di tali ombrelloni.

COSA FAREMO NEL CONCRETO?

Inizieremo le attività con i Comuni Plastic Free che sono sulla costa per poi passare ai Comuni che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con noi e successivamente al resto dei Comuni. Chiederemo un’ordinanza che obblighi i balneatori a cambiare gli ombrelloni entro un determinato lasso di tempo. Inoltre, nuovi bandi per le assegnazioni delle nuove concessioni dovranno contenere il divieto di utilizzo di strutture ombreggianti con frange di plastica.

UN’IDEA SIMILE È DAVVERO POSSIBILE?

Sì, ci sono già Comuni che hanno applicato un’ordinanza simile, come il Comune di Vasto.

Per firmare la petizione: https://www.plasticfreeonlus.it/petizioni/2/al-bando-gli-ombrelloni-hawaiani-in-plastica