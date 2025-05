CAMPOBASSO. Anche per l’anno 2025 è attivo il sistema di rilevamento delle molestie olfattive “Odorbot”

L’Arpa Molise mantiene attivo il sistema Odorbot di registrazione di molestie olfattive tramite Bot di Telegram per le 3 aree: Piana di Venafro, Marina di Montenero di Bisaccia, Campochiaro –San Polo Matese

Il sistema ODORBOT permette la segnalazione della molestia olfattiva e domanderà all’utente l’intensità dell’odore e la condivisione della posizione Gps. È possibile associare un punteggio alla segnalazione in funzione della intensità di odore, come per esempio: Appena percettibile 1 punto per Appena Percettibile, 2 punti per Intenso e 3 punti per molto intenso.

I cittadini che si trovano nell’area evidenziata di seguito possono segnalare le molestie olfattive percepite.

Le molestie olfattive rappresentano un problema ambientale di crescente rilevanza che riguarda la percezione di odori sgradevoli e può avere impatti significativi sulla qualità della vita delle persone. La gestione di tali molestie richiede un approccio metodologico integrato che comprenda sia la valutazione delle emissioni, sia l’impatto percettivo sulla popolazione. Lo strumento Odorbot è utile a condurre indagini conoscitive del fenomeno nella piana di Venafro, Marina di Montenero di Bisaccia, Campochiaro –San Polo Matese.

Il nome dei profili Telegram per le aree di indagine sono:

· Marina di Montenero di Bisaccia – @MonteneroOdorBot

· Campochiaro-San Polo Matese – @CampochiaroOdorBot

· PianaDiVenafro – @PianadivenafroOdorBot

Chiunque può localizzare, nell’ambito del settore di territorio in esame, la posizione ove si percepisce la molestia olfattiva e, al contempo, indicarne durata e intensità. È altresì possibile riportare commenti per fornire ulteriori elementi che si dovessero ritenere utili alla descrizione del fenomeno. Le informazioni raccolte andranno a popolare un database utile al fine di valutare la diffusione delle emissioni odorigene, elemento questo basilare per programmare ed attuare misure di intervento. Si segnala l’importanza di segnalare il fenomeno nell’immediatezza e nel punto ove si percepisce.

Maggiori e più dettagliate info sono reperibili sulla pagina Web dell’Agenzia all’indirizzo

MOLESTIE OLFATTIVE – ARPA Molise