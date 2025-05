Atti vandalici e aggressione verbale al conducente sull’autobus dell’Atm Termoli-Campomarino

TERMOLI. Ormai è un effetto domino, o se ne sa molto di più.

«Uil Trasporti Molise intende segnalare un grave episodio verificatosi nella serata di sabato 24 maggio, durante la corsa Atm delle ore 22 in partenza da Termoli e diretta a Campomarino.

All’arrivo del mezzo presso la fermata di Campomarino, ignoti hanno manomesso i dispositivi di sicurezza delle porte di salita e discesa, provocando il blocco del mezzo e un conseguente disservizio all’utenza. Oltre al danno materiale e al disagio arrecato, si è verificato un episodio ancor più grave: l’autista è stato aggredito verbalmente, così come il controllore intervenuto su richiesta dello stesso conducente.

A seguito dei fatti, sono state allertate le forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute e hanno constatato la situazione descritta. L’autista ha dovuto attendere fino alle ore 6 di domenica 25 maggio l’arrivo dell’officina autorizzata per il ripristino delle funzionalità del mezzo e la sua rimessa in marcia.

Si sottolinea con estrema preoccupazione che non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesimo caso di danneggiamenti e aggressioni che si verificano lungo le tratte del trasporto pubblico locale, in particolare sulla linea in oggetto.

Con la presente, la UILTrasporti Molise ribadisce con fermezza la richiesta – già più volte avanzata – di una urgente attivazione di sistemi di videosorveglianza a bordo e l’adozione di bodycam per il personale viaggiante, al fine di tutelare sia i lavoratori che l’utenza, scoraggiare atti vandalici e agevolare l’identificazione dei responsabili in caso di nuovi episodi.

Confidiamo in un riscontro celere e in un intervento concreto volto a garantire maggiore sicurezza e dignità per il personale operativo e per tutti i cittadini che ogni giorno usufruiscono del servizio pubblico».

Informativa sindacale rivolta dai vertici regionale e provinciale, con Stefano Marinelli e Nicola Gabriele Scafa, al consigliere delegato Vincenzo Niro, al prefetto Michela Lattarulo, nonché a Carabinieri e Polizia di Stato.