Autismo, sostegno alle famiglie: approvata la graduatoria 2025 dell’Ambito di Termoli

TERMOLI. L’Ambito Territoriale Sociale (Ats) di Termoli ha approvato la graduatoria 2025 dei beneficiari dei contributi previsti dal programma “Percorsi di sostegno alle famiglie per la socialità delle persone con disturbo dello spettro autistico o del neurosviluppo”, finanziato dal PR Molise FESR – FSE+ 2021-2027. Il provvedimento, formalizzato con la Determinazione Dirigenziale n. 1192 del 23 maggio 2025, ha ufficializzato l’assegnazione di voucher triennali per un valore massimo individuale di 18.000 euro.

Una misura concreta a sostegno dell’inclusione

Il progetto, che rientra nell’obiettivo specifico 4.11 del fondo europeo, mira a promuovere l’inclusione sociale delle persone con autismo e delle loro famiglie, sostenendone le attività educative, ricreative, sociali e di autonomia. La misura si concretizza in un contributo triennale, da spendere attraverso un progetto personalizzato per ciascun beneficiario.

L’ATS di Termoli, che comprende 21 Comuni con il capofila Termoli, ha ricevuto una dotazione finanziaria pari a 1.110.432,63 euro. Le domande sono state valutate sulla base dell’ISEE e della completezza dei requisiti previsti dal bando pubblicato lo scorso 10 aprile.

La graduatoria: 61 beneficiari a pieno titolo, 1 parziale, 11 esclusi per fondi esauriti

In totale, sono stati riconosciuti 62 beneficiari effettivi, di cui 61 a cui spetterà il massimo del contributo – 18.000 euro – mentre un’ultima beneficiaria (ISEE di 30.218,93 euro) riceverà un importo parziale pari a 12.432,63 euro, fino ad esaurimento fondi.

A completare la graduatoria ci sono 11 soggetti risultati idonei ma non finanziabili per mancanza di risorse, con ISEE che variano da 31.947,24 euro fino a oltre 88.000 euro. Si tratta di famiglie che soddisfano i requisiti ma che, a causa del limite del budget disponibile, non potranno accedere immediatamente al sostegno economico. Il Comune di Termoli ha però previsto, in caso di rinunce o decadenze, la possibilità di scorrimento della graduatoria e successiva riammissione.

Gli esclusi: 11 domande fuori per mancanza dei requisiti

Oltre ai non beneficiari per carenza di fondi, sono 11 le domande escluse in quanto prive dei requisiti richiesti dal bando (articoli 2 e 4). Tra i motivi di esclusione si segnalano la mancanza di documentazione attestante la diagnosi o l’ISEE, oppure l’incompletezza del progetto personalizzato.

Le prossime fasi: pubblicazione e attivazione dei progetti

Come stabilito nella Determinazione n. 198, allegata al provvedimento, verrà avviata la terza e ultima fase istruttoria, con l’attivazione da parte dei servizi sociali territoriali dei progetti personalizzati per ogni beneficiario. Il contributo assegnato dovrà essere utilizzato nell’arco di tre anni.

L’importanza della continuità

Il programma rappresenta un passo importante verso una maggiore equità e inclusione, ma mette anche in luce il problema strutturale del sottofinanziamento. La domanda supera l’offerta, e molte famiglie restano senza risposta. In un contesto dove la presa in carico precoce e continuativa fa la differenza, il rischio è che si creino disparità ancora più profonde tra chi può accedere a servizi adeguati e chi resta indietro.

Conclusioni

La misura attuata dall’ATS di Termoli rappresenta una buona pratica nel panorama regionale, un esempio di gestione integrata delle risorse europee con ricadute tangibili sul territorio. Tuttavia, per garantire davvero diritti e pari opportunità a tutte le persone con disturbi dello spettro autistico, sarà necessario rendere strutturale e più capiente questo tipo di intervento.