Balice: «L’arrivo di Papa Leone XIV rafforzerà i legami tra Termoli e la Chiesa»

TERMOLI. «A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Termoli invio il più sentito benvenuto a Papa Leone XIV». Il messaggio diffuso dal sindaco di Termoli Nico Balice e dall’amministrazione comunale.

«Desidero esprimere la gioia di tutta la comunità per l’elezione del successore di Pietro sicuro del fatto che saprà continuare il sentiero solcato da Papa Francesco fino a qualche giorno fa– continua Balice- L’arrivo di Papa Leone XIV rappresenta per la comunità termolese un momento pieno di significato spirituale che rafforzerà i legami tra la nostra città e la Chiesa. Siamo certi che, sotto la guida del nuovo Papa, la Chiesa saprà affrontare con saggezza e fermezza le sfide del nostro tempo portando fin da subito un messaggio di pace così come abbiamo già avuto il piacere di ascoltare nel suo primo discorso. La città di Termoli, che da qualche mese ha trovato una nuova guida spirituale nella Diocesi di Termoli e Larino con Monsignor Claudio Palumbo, è da sempre legata alla storia della cristianità e oggi rinnova con l’avvento di Papa Leone XIV la sua fedeltà alla chiesa ponendosi fin da subito a disposizione del nuovo Papa. Nel porgerLe i più devoti auguri per l’inizio del suo pontificato, Le assicuriamo fin da subito il nostro più sentito sostegno».