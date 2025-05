Beneficenza di Inner Wheel Club ai Giovani Diabetici molisani

Di Santo: “La salute è un bene comune da tutelare e garantire”

CAMPOBASSO. Ammonta a circa 2.500 euro la somma raccolta da Inner Wheel Club di Campobasso, l’associazione di Service no profit che al Teatro Savoia di Campobasso, ha organizzato una serata di beneficenza con la messa in scena della commedia “Amichevolmente nemiche” della compagnia ‘I NapoleSani’.

L’importo è stato devoluto all’Associazione Giovani Diabetici molisani, con la consegna dell’assegno simbolico al suo presidente, Carmine Venditti, da parte del direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo.

“La salute – ha da subito ribadito il vertice dell’Azienda Sanitaria regionale molisana – è un bene comune e come tale va tutelata e garantita. Così va assicurata anche ai bambini e ai ragazzi colpiti da diabete, tanto che stiamo percorrendo la strada di una convenzione con la ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo per dotare nuovamente la nostra sanità della figura di un diabetologo pediatra.

Puntiamo, inoltre, ad una piena sinergia tra le diverse strutture ospedaliere molisane affinché le patologie diabetiche siano prese in carico a 360 gradi, e ai pazienti, in qualsiasi luogo, sia data la dovuta assistenza. Lo stesso per le donne gravide affette da diabete che in vista del parto necessitano di essere affiancate da un ginecologo esperto di diabetologia e da altre figure specialistiche, comprese quelle dell’eccellente Struttura Complessa di Endocrinologia e Centro Regionale di Diabetologia di cui disponiamo al Cardarelli di Campobasso. Tuttavia, le stesse professionalità potrebbero dedicarsi a delle specifiche consulenze, oltre che ad una mirata formazione da erogare nei diversi presidi ospedalieri e ambulatori dell’Asrem”.